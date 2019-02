Edith Leyrer als bitterböse Schwiegermutter

Die angesprochene Erzkomödiantin Edith Leyrer gestand: „Das Theater Courage, wie die heutige Komödie am Kai einst hieß, kenne ich, seit ich ein ganz junges Ding war. Ich spiele in der neuen Produktion die Schwiegermutter, ich bin ein Schwiegertiger. Ich liebe diese Rolle. Die hat wunderbare Szenen, von einer Hysterie, die unbeschreiblich ist. Selbst habe ich keine Kinder. Ich war nie ein Muttertier.“



Und Topstar Andrea Jonasson zollte großen fachlichen Respekt: „Die Komödie am Kai ist für mich eine Neuentdeckung. Ich finde es einfach wunderbar, dass es auch diese kleinen Theater gibt, die hübsche Sachen machen, die man sehr unterstützen muss.“