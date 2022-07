Durch Hinterseer-Musik aus dem Koma erwacht: Schlager-Fan glaubt daran

"Willkommen in meinem Leben", heißt doch ein Hansi-Hinterseer-Hit - den könnte man jetzt schnell umtiteln in "Willkommen wieder im Leben ", denn genau an das glaubt ein Schlager-Fan.

Wie das Portal schlager.de berichtet, soll einem Hansi-Hinterseer-Fan, der nach einem Schlaganfall im Koma lag, 16 Tage lang Musik des Schunkelbarden vorgespielt worden sein. Und genau das habe ihn wieder zur√ľck ins Leben geholt.

Unglaublich?

Dachte sich auch der Sender RTL und versuchte besagten Patienten ausfindig zu machen ‚Äď ohne Erfolg. Doch das Hinterseer-Management best√§tigte die Geschichte.

Der Schlagerstar wurde im Juni, bei einem Besuch im Wildpark Aurach, von einem Fan angesprochen. Dieser habe ihm erzählt, er sei dank seiner Musik aus dem Koma erwacht. Herr Hinterseer höre ähnliche Geschichten öfter, glaube daran aber selbst nicht, heißt es vom Management.

Der dazu befragte deutsche Mediziner Christoph Specht meinte aber, dass musikalische Beschallung keinen entscheidenden Einfluss darauf habe, ob ein Komapatient aufwache. "Er ist nicht WEGEN 16 Tagen Dauerbeschallung mit Hansi Hinterseer aufgewacht, sondern W√ĄHREND 16 Tagen Dauerbeschallung", wird dieser von RTL zitiert.

Es sei aber bekannt, dass Musik auf Komapatienten positive Effekte haben könne. Der Arzt lobte auch die Idee der Angehörigen des Patienten, ihn während seines Komas zu besuchen und mit ihm zu interagieren.

Aber, warum nicht auch an Wunder glauben ...?