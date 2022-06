"Dufte" Galanacht: Was die Promis gut riechen können

Wie sagte Coco Chanel doch so schön: „Eine Frau ohne Parfum ist eine Frau ohne Zukunft.“ Donnerstagabend drehte sich in der Wiener Marx Halle alles um guten Geruch, denn in insgesamt 13 Kategorien wurden die herausragendsten Düfte des Jahres gekürt.

Das ließen sich natürlich auch zahlreiche Promis nicht entgehen, die „dufte“ über den 14 Meter langen Red Carpet schritten. Darunter auch Daniel Serafin, der künstlerische Leiter der Oper St. Margarethen, der es selber vor allem orientalisch mag.

„Bei Frauen mag ich süße Parfums eher nicht so gerne, diese ganzen Zuckerldüfte, grauenhaft“, meint er lachend.

Auch „Style Up Your Life“-Herausgeber Adi Weiss, ließ sich die „Duftstars 2022“ nicht entgehen. „Ich mag wahnsinnig gerne einen Duft, der mich an etwas erinnert. Sei es an Menschen, die ich gerne habe oder an irgendwelche Locations, wo ich war, und eine schöne Zeit hatte“, erzählt er.

Alle Gäste: