"Einzigartig": Chris Pratt gibt Einblick in Alltag mit Schwiegervater Schwarzenegger

Hollywoodstar Chris Pratt (45, "Guardians of the Galaxy") zollt seinem berühmten Schwiegervater, Arnold Schwarzenegger, an dessen Geburtstag Tribut. "Du bist einzigartig", schrieb Pratt am Dienstag (Ortszeit) an den "Terminator"-Star gerichtet in seinen sozialen Medien und gab dabei einen kleinen Einblick in ihr Privatleben.