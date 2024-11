Drag-Ikone Angelo Conti überraschend gestorben

Bis zum Schluss stand er auf der Bühne, weitere Auftritte, wie zum Beispiel am 5. Dezember in Halle an der Saale waren geplant.

In einem Interview mit "Der Burgenländerin" erzählte Conti, dass es für einen heterosexuellen Mann schwierig sei, in hohen Schuhen zu gehen und Frauenkleider zu tragen. "Auch für mich war es extrem schwer, das zu erlernen."

"Ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie sehr mich das mitnimmt. Dass Angelo gestorben ist, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ich steh neben mir. Ich kann es kaum ertragen. Ich bin so unfassbar traurig, weil ich Angelo so wahnsinnig gemocht habe", sagt er unter Tränen in einem Video via Instagram.