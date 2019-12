„Downton Abbey“-Star auf Besuch in Wien

„, Downton Abbey‘ ist wie ,Breaking Bad', nur mit Tee statt Crystal Meth“, sagte der britische Schauspieler Hugh Bonneville (56) einmal über die Erfolgsserie. Für seine Rolle als Robert Crawley, Earl von Grantham, wurde er sogar für den Golden Globe Award als bester Hauptdarsteller nominiert.

"Ich habe schon vor der Serie 30 Jahre recht erfolgreich als Schauspieler gearbeitet, aber ,Downton' hat mir beruflich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Ich weiß zu schätzen, was die Rolle für meine Karriere geleistet hat. Ich hätte sonst sicher nicht die Rolle in ,Paddington' bekommen. Schon deshalb wird sie immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", erzählte er in einem Interview mit der "Presse".