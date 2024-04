Diese Rock-Legenden feierten jetzt im Marchfelderhof

Gefeiert wurde bis spät in die Nacht, wobei "wir müssen fit bleiben, nach unserem Wien-Gig geht’s sofort in die Schweiz und dann gleich weiter nach Miami, Orlando, Atlanta und Boston…“, so die Band.

"We will come back to this antique-styled restaurant! – We had a great dinner and time there ...", war das Versprechen, bevor sie wieder aus dem Marchfeld abdüsten.

Gemeinsam mit Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin und Nazareth zählen Uriah Heep zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrock-Genres.