Diese Österreicher wollen Dieter Bohlen bei DSDS überzeugen

Heute Abend versuchen wieder einige Gesangstalente oder solche, die glauben, dass sie es sind, die Jury von " Deutschland sucht den Superstar" um Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti mit ihren Performances zu überzeugen. Und diesmal sind sogar zwei junge Menschen aus Österreich dabei : Simone und Philipp.

Simone Kothmeier (22) reiste gemeinsam mit ihrer Mutter und gleichzeitig ihrem größten Fan zum Casting nach Hamburg und hat große Ziele: "Superstar will ich werden, weil ich die Leute mitreißen möchte. Ich möchte den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Simone wohnt in Klagenfurt und engagiert sich am Wörthersee bei der Wasserrettung: "Es macht mir Spaß. Man trifft Leute, man ist am See in der Natur, man genießt die Sonne und wenn Hilfe gebraucht wird, ist man einsatzbereit." Beim Casting setzt die Kärntnerin auf Musical: "Ich gehör nur mir" aus Elisabeth soll ihr Glück bringen.