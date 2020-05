Die unterschiedlichen Ansichten von Papa und Tochter Nowak am Golfplatz

"Warum lehren uns die Pros, beim Schlagen auf den Ball zu schauen? – Damit wir ihr Grinsen nicht mitbekommen!" Über das ist Kabarettist Reinhard Nowak (56) mit Handicap 18 weit hinaus, und auch seine Tochter Mina (12) hat schon einen ganz ordentlichen Schwung.

Die beiden durften jetzt nach Langem endlich wieder golfen gehen. Und da kann der Herr Papa schon auch mal etwas streng werden. „Wenn sie sich Zeit lässt und herumtrödelt. Und die Leut schon warten. Da muss man dann schon die strenge Hand bisserl durchscheinen lassen“, grinst er im ORF-Interview mit „Guten Morgen Österreich“.

„Ihm geht’s nur ums Spielen und dass er gut ist. Das ist bei mir nicht so. Ich schaue mir halt auch gerne die Natur an“, kontert Mina keck.

Eines ist dem Kabarettisten aber wichtig, weil ja auch immer wieder auf die Golfer geschimpft wird. "Da hört man immer wieder, die elitären Wappler, die dürfen jetzt Golf spielen, aber Fußballspielen dürfen wir nicht. Golf ist nicht elitär und vom Finanziellen her schon gar nicht. Eine Woche Skifahren kostet so viel, wie für eine ganze Familie ein ganzes Jahr golfen. Golf ist ist eine normale Freizeitbeschäftigung, die leistbar ist", so Nowak, der derzeit die Youtube-Serie "Home" dreht. "Eine G'schicht über Frisöre", erzählt er.