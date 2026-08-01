Die Passauer Runde lud ein: Hinterhäuser rechnete mit Politik ab

Die Passauer Runde rund um Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger lud am Samstag zu Ehren des ehemaligen Festspielintendanten Markus Hinterhäuser ins Schloss Fuschl.

„Es ist wirklich nicht in Ordnung, das Kostbarste, was Salzburg zu bieten hat, also die Salzburger Festspiele, zu einem Instrument politischer Kleingeistigkeit und politischer Macht so zu missbrauchen. Das ist ein sehr problematischer und sehr gefährlicher Vorgang“, so dieser in seiner Rede.