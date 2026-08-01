Die Passauer Runde lud ein: Hinterhäuser rechnete mit Politik ab
Die Passauer Runde rund um Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger lud am Samstag zu Ehren des ehemaligen Festspielintendanten Markus Hinterhäuser ins Schloss Fuschl.
„Es ist wirklich nicht in Ordnung, das Kostbarste, was Salzburg zu bieten hat, also die Salzburger Festspiele, zu einem Instrument politischer Kleingeistigkeit und politischer Macht so zu missbrauchen. Das ist ein sehr problematischer und sehr gefährlicher Vorgang“, so dieser in seiner Rede.
Der Einladung gefolgt ist auch „Jedermann“ Philipp Hochmair, der sich aber nicht gemeinsam mit seiner Dauerbegleitung, Madl-Designerin Carolin Sinemus, ablichten lassen wollte.
Ebenfalls unter den Gästen: die Opernstars Asmik Grigorian und Jonathan Tetelman, Sänger Hubert von Goisern, Großgrundbesitzer Max Mayr-Melnhof, Marianne Wille (Dallmayr) oder Anita Müller (Drogeriekette Müller).
Es wurde aber auch Gutes getan, diesmal ergeht der Erlös an die Caritas Salzburg.
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