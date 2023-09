Die Marmeladenoma ist mit 91 ein Internethit: "Ich kann viele trösten"

Aber es gibt auch einiges, was sie in ihrem Leben bereut, wie sie verrät: „Vieles. Man lernt bis zum Tode. Ich verlange auch, dass meine Freunde mir sagen, wenn ich etwas falsch mache. Das sieht man oft nicht, wenn man Fehler macht. Zu bereuen ist viel in so einem langen Leben. Aber auch Freude ist viel da in so einem langen Leben. Und auch Dankbarkeit, dass doch alles jetzt so endet. Mein Lebensabend ist wirklich sehr, sehr schön.“

Was sie sich noch wünschen würde? „Friede in der Familie, Frieden um mich herum und Frieden auf der Erde. Aber ich sag’ dann immer zu meinen Fans: Zumindest haben wir unsere Märcheninsel und Menschen, die einander helfen und das ist schon ein großer Wall gegen das Unrecht in der Welt.“