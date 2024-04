Die Letzten werden die Ersten sein: EISkaltes Promi-Tasting

Das Wetter hat nicht wirklich mitgespielt, aber Eis geht immer, dachten sich wohl auch die Promis, die beim großen "Ben & Jerry's"-Durchkosten ins Wiener Badeschiff kamen. Aber nicht nur VIPs, sondern rund 500 Eisfans wollten sich das nicht entgehen lassen.

Und da gab's eine Besonderheit, denn die Wartenden gaben ein Schild mit der Aufschrift "I’m last in line" immer an den Letzten oder die Letzte in der Warteschlage weiter. Und die Letzten bekamen dann auch als Erstes das Eis, nach hinten gereicht auf einem Polster.