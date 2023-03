Die inspirierenden Lebensweisheiten von "Dancing Stars" Omar Khir Alanam

Seit acht Jahren lebt der gebürtige Syrer in Österreich, hat sich selbst die Sprache beigebracht und mittlerweile schon mehrere Bücher geschrieben. Aber er musste natürlich auch schon einiges an Kritik einstecken, etwas, was ihn aber nicht wirklich trifft, wie er dem KURIER erzählt.

„Die Leute wissen nicht, was ich in meinem Leben schon alles durchgemacht habe. Ich habe so viel in meinem Leben erlebt, was auch zu sehr viel Wut und Hass hätte führen können, aber es hat sich zu Liebe und Positivität entwickelt“, sagt er. „Und das ist auch die Geschichte, die ich versuche, die ganze Zeit mitzuteilen, denn ich bin nicht immer gut drauf. Auch mir geht es nicht jeden Tag gut.“

Bei der Show „Dancing Stars“ hat er aber viel Spaß und Freude, gibt sich Mühe und investiert auch viel Kraft.

„Und darum geht es ja viel. Egal wie ernst die Sache ist, ich darf Spaß dabei haben und so mache ich das mit Freude. Und ich glaube, die Leute spüren auch vor den Fernsehern diese Freude und diese Energie, die man da investiert“, ist er sich sicher.

Und sollte es einmal für jemanden nicht so gut laufen, hat Omar einen wunderschönen Rat, mit dem er sich auch selber immer wieder motiviert.

„Das Allerwichtigste ist Vertrauen! Auch Vertrauen in das, was kommen könnte, Vertrauen in sich selbst haben, auch in die Kraft, die man hat“, so der Autor.