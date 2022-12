Die ersten sechs Promis für die ORF-Show "Dancing Stars" stehen fest

"Als Trainer bin ich immer auf der anderen Seite gestanden und habe mit Vollprofis zusammengearbeitet. Jetzt arbeite ich zwar wieder mit Vollprofis zusammen, aber sie sind meine Trainerinnen und Trainer. Ich kann es nur schaffen, wenn ich den Druck auf das Trainerteam transferiere. Ich habe immer die Verantwortung für meine Superadler übernommen – und jetzt müssen wir den Spieß einfach umdrehen", sagt Alexander Pointner.

"Ich habe mir sagen lassen, die Profis, mit denen man zusammenarbeiten darf, sind sehr gut, aber wahrscheinlich müssen sie als Trainerinnen und Trainer noch ein bisschen besser sein als ich damals. Ich kann nicht tanzen, habe es nie gelernt. Ich freue mich schon darauf, wenn wir zum ersten Mal bei einer Veranstaltung sind und ich mit meiner Frau tanzen – und sogar führen – kann", zeigt sich der ehemalige Skisprunktrainer schon jetzt begeistert.

"Ich war sehr überrascht, aber habe mich im ersten Moment unheimlich über die Möglichkeit gefreut. Für mich war klar, wenn ich gefragt werden würde, wäre ich sofort dabei. Ich habe gar nicht überlegt. Die Herausforderung und die Chance sind unglaublich und darüber freue ich mich riesig", so Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper.

Tanzerfahrungen hat sie bis dato noch keine, außer "wenn ich unterwegs bin – und das bin ich sehr selten – lockt das ein oder andere Getränk einen Hüftschwung heraus – aber auch der ist eher selten. Ich habe natürlich die Sendung geschaut und weiß ungefähr, wie die Tänze ausschauen, könnte die Unterschiede aber nicht definieren."

"Am liebsten hätte ich ins Telefon gebrüllt, aber dann dachte ich mir, das kann ich nicht machen, also war ich ganz höflich – gebrüllt habe ich danach, vor Freude. Ich habe keine Sekunde überlegt, ob ich mitmachen soll. Schöne Kleider und sich komisch bewegen – wenn’s wer kann, dann die Frau Reuter", so die Styling-Expertin.

"Ich kann eigentlich an nichts anderes mehr denken als an ‚Dancing Stars‘, weil ich mich so freue. Es ist das Beste, das mir dieses Jahr noch passieren konnte und das Beste, mit dem ich nächstes Jahr starten kann", sagt sie.

"Ich bin sechsfache Großmutter und es ist schön, wenn Frauen in meiner Position, in der Gastronomie, und natürlich auch in diesem Alter gefragt werden, ob sie so etwas machen wollen. Tanzen ist toll, ich freue mich natürlich darauf und bin geehrt. Gastronomie ist ein sehr anstrengender Beruf und wenn man dann nachher ein Glas Wein trinkt, war es immer wichtig, dass irgendwo eine kleine Tanzfläche da war, damit man sich alles abtanzen kann" so Gastronomin Eveline Eselböck.

"Es ist für mich sehr wichtig, den Körper zu bewegen, in Rhythmus zu gehen, sogar in einer anderen Welt zu versinken. 1984/85 habe ich einen Rock-’n’-Roll-Tanz-Wettbewerb gewonnen – das war damals total lustig. Ich habe meine Teilnahme mit meiner Familie abgesprochen. Alle haben gesagt, das musst du machen, das ist ganz entscheidend für dich und für dein Leben – und du kannst noch einmal auf der Bühne stehen“, meint die Spitzen-Köchin.

Moderiert wird die Show wieder von Mirjam Weichselbaum, diesmal mit Andi Knoll an ihrer Seite.

"Es ist natürlich eine Ehre, die größte Show im ORF zu moderieren. ‚Dancing Stars‘ ist, mit all den Pailletten, Tütüs, Choreografien und Inszenierungen, die Mutter aller Shows – also irgendwie jede Woche ein bisschen Song Contest! Und wenn ich ganz aufmerksam zuschaue, fällt mir vielleicht wieder ein, was ich mir damals in der Tanzschule schon nicht gemerkt habe", freut sich Knoll schon auf seine neue Aufgabe.