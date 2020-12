Designerin Bettina Assinger zeigt neuen Mann und neue Mode

Bei Bettina Assinger läuft es im Moment gerade so richtig gut. Am 9. November heiratete sie ihre große Liebe, den Unternehmer Achim Weniger und jetzt brachte sie auch noch gemeinsam mit dem Magazin "Style up your Life" eine neue Modekollektion heraus.

Und die Linie mit dem Titel "Heart" passt so richtig gut in die Zeit von Homeoffice und Zu-Hause-Bleiben, denn Bettina Assinger beschreibt sie als "cool, smart, cosy".

Als Model fungierte da nicht nur die Designerin selbst, sondern auch der frischangetraute Ehemann Achim Weniger, der nicht glücklicher sein könnte. "Meine Frau ist meine Traumfrau. Sie ist einfach perfekt für mich. Das ist nicht nur ein Kompliment. Ich finde ihren Style sehr schön, sie ist stilsicher und ich damit ein sehr glücklicher Mann."