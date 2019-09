Deshalb ist Alyssa Milano Vorbild für Schauspielerin Mariam Hage

Larissa Kiers schließt sich da sogleich an: „Frauenrollen sind oft total eintönig. Ich würde gerne einmal etwas richtig Abenteuerliches machen, also eine richtig starke Frauenrolle spielen. Abenteuerlich allein schon, weil ich total gerne in der Natur bin. Ich liebe es. Mir ist das egal, wenn ich dreckige Füße oder so habe. Ich mache das alles vor der Kamera. Ich mag das total, wenn ich auf "Fluch der Karibik" machen kann. Rollen mit Persönlichkeit und Rollen, die den eigenen Rahmen des Denkens sprengen, würde ich sagen.“