Der Sohn von Hollywood-Star Joan Collins lebt jetzt in Wien

Am Donnerstagabend stand alles im Zeichen von Geheimagenten und Spionage. Denn in Wien eröffnete das Hotel Schani UNO City. Und da kam man sich wirklich vor wie in einem James-Bond-Film. Statt herkömmlicher Beleuchtung sind etwa Taschenlampen im Einsatz und die Seminarräume tragen Namen wie "Dr. No"“ oder "Skyfall".

Unter den Eröffnungsgästen waren auch Moderatorin Sylvia Saringer, Künstler Franz Josef Baur, Sänger Tony Wegas und Dancing Star-Profi Herby Stanonik.

Aber auch Alexander Newley, der Sohn von Leinwandlegende Joan Collins und Schauspieler und Sänger George Anthony Newley, der bereits seit einiger Zeit in Wien lebt, schaute vorbei.