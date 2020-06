Der "Rockin’ Rabbi" Paul Chaim Eisenberg wird 70

„Humor ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man schlechte Witze macht oder in Witzen die Menschen schlechtmacht, ist das kein guter Humor. Humor ist das Gegenteil von fundamentalistisch“, ist er sich sicher.

Beispiel gefällig? „Ein Rabbiner, ein Imam und ein Priester wurden gefragt: ,Was hätten Sie gerne, dass man bei Ihrem Begräbnis sagt?’ Der christliche Priester meint: ,Ich möchte gerne, dass man sagen soll, dass ich nicht nur Jesus Liebe gepredigt habe, sondern, dass ich auch so gelebt habe.’ Der Imam sagt: ,Ich möchte, dass man von mir sagt, dass ich nicht nur den Koran auswendig kann, sondern auch nach den Regeln des Korans gelebt habe.’ Und der Rabbiner sagt: ,Mir wäre am liebsten, wenn man bei meinem Begräbnis sagt: Schaut, er bewegt sich noch.“

So gehe ein guter Witz, niemand käme dabei schlecht weg. „Wenn man das Leben mit Humor nehmen kann, ist man auch ein gläubigerer Mensch“, ist er sich sicher.