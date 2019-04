Der Männerversteher: Gabriel Barylli über sein neues Stück

„Dann habe ich mir gedacht, gut ich versuch’s am Reinhardt-Seminar und wenn sie mich nicht nehmen, dann gehe ich zur Fremdenlegion“, lacht er.

Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, denn aus dem blutigen Ernst wurde brillante Kunst und blühende Fantasie.

Seine neueste Komödie „5 Männer“ feiert am 23. April Premiere. Es geht um vier Männer, die in der westlich-europäischen Kultursphäre geprägt wurden und einen Moslem – und was sich eben aus dieser Konstellation heraus an Diskussion entfaltet.

Das Interview dazu: