Der Falke gegen Corona: Hans Krankl macht eine Online-Radioshow

Um die Zeit in der Corona-Quarantäne etwas zu erleichtern, lassen sich so einige Promis etwas einfallen, so auch Kicker-Legende Hans Krankl. Auf seinem Facebook-Account macht er nun täglich ab 17 Uhr eine Radioshow unter dem Motto "Der Falke gegen Corona". Er präsentiert "Musik abseits des Mainstream", wie er ankündigte. In der ersten Folge waren da etwa "Our Shanri-La" von Mark Knopfler, "Night Lights" von Gerry Mulligan und "Tupelo Honey" von Van Morrison dabei.