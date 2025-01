Der deutsche Künstler Leon Löwentraut möchte mehr Zeit in Kitzbühel verbringen

Denn der deutsche Künstler Leon Löwentraut (26) eröffnete jetzt seine neue Ausstellung in der Galerie Hartinger in der Gamsstadt.

Beim Hahnenkammwochenende in Kitzbühel wird nicht nur gesportelt und gefeiert, sondern auch Kunstliebhaber kommen dort voll auf ihre Kosten.

"Die Verbindung von Kunst und dem besonderen Flair Kitzbühels hat mich sofort inspiriert. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, hier auszustellen, vor all diesen tollen Menschen, in einer Umgebung, die genauso energiegeladen und farbenfroh ist wie meine Werke", so Löwentraut.

Und dann verriet er auch, dass er noch einen ganz persönlichen Bezug zu Kitzbühel habe, denn sein Großvater, Giorgio Leone Löwentraut habe hier einige Jahre lang gelebt. "Es könnte gut sein, dass ich bald ein Tiroler werde", scherzte Leon Löwentraut.

Spaß beiseite, Löwentraut wolle tatsächlich mehr Zeit in Österreich verbringen und das Kitzbüheler Flair in seine Kunst einfließen lassen.