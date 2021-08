Das sagt Sängerin LaFee zur Kritik an ihrem Falco-Song

Nachdem Christina Klein im zarten Alter von 14 Jahren beim TV-Kinder-Gesangswettbewerb "Kiddy Contest" teilgenommen hatte, ging ihre Karriere steil nach oben. Unter dem Künstlernamen "LaFee" wurde sie mit Songs wie "Prinzesschen" oder "Heul doch" zum absoluten Teenie-Idol. Dann wurde es aber eine Zeit lang still um die Sängerin.

"Irgendwann nach den Jahren habe ich für mich gemerkt: So schön das auch alles ist, ich habe keine Zeit mehr für mich zum Atmen. Andere konnten mit 15 erwachsen werden, haben ihre ersten Erfahrungen gemacht, an einer Zigarette gezogen, jetzt als blödes Beispiel. Bei mir war es immer mit Arbeit und Pflicht verbunden und Verantwortung. Mit 19 oder so habe ich gemerkt, dass mir das alles gar keinen Spaß mehr macht und ich mich zurückziehen muss", so stellte sie rückblickend im Gespräch mit dem KURIER fest.