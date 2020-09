Das sagen Opernball-Insider zur Absage des Staatsgewalzes

Thomas Schäfer-Elmayer, Tanzschulbesitzer

Die Absage ist traurig, aber begreiflich. Am schlimmsten ist es für die Debütanten-Paare und natürlch für ein gutes Dutzend an Branchen: Hotelerie,Gastronomie, Ballkleid-Designer, Jueliere, Taxis etc. Unsere Tanzschule, die heuer am Faschingsdienstag gerade noch das 100. Elmayer-Kränzchen mit 640 jungen Menschen zur Eröffnung in der Hofburg übers Parkett brachte, ist aber durchgehend in Betrieb. Ich gehe davon aus, dass es sich beim Opernball-Aus um eine einmalige Sache handelt. Und ich denke, dass 2022 der Nachholbedarf an so einem unvergesslichen Abend riesig sein wird.