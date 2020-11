Das Märchen des Mechanikers: Schlagerstar Andy Borg ist 60

Vom Mechaniker zum Schlagerstar – fehlt da noch irgendwas?

Eigentlich ist es bei mir eher umgekehrt. Ich war Mechaniker, hatte in meiner Freizeit Spaß mit musikalischen Auftritten und räume jetzt daheim den Geschirrspüler aus, wenn ich mit meiner Birgit (2. Ehefrau und Managerin seit 1999) unser Zuhause (bei Passau) genieße. Tatsächlich habe ich vor 40 Jahren einen ganz normalen Beruf gelernt. Dann kam auf einmal der Hit „Adios Amor“. Manchmal kann ich es noch immer nicht glauben – es ist wie ein Märchen.

Wer sind die wichtigsten Menschen deines Lebens – dein Entdecker Kurt Feltz, deine Frau?

Kurt Feltz unbedingt (der Hitproduzent starb 1982 bei einem Schwimmunfall in Mallorca). Wir haben uns noch gemeinsam über Platz 1 mit „Adios Amor“ gefreut. Und meine Frau ist, seit wir beisammen sind, meine Nummer 1.

Welches ist ihr liebstes Lied?

Gerade ist „Lass mi net untergeh’n“ ihr Favorit, aber zum Glück hat sie nicht nur eines. Das wechselt – und das ist gut so. Ich versuche, jeden Tag ihr Märchenprinz zu sein. Wenn sie was auszusetzen hat an mir, dann ist es meine notorische Unpünktlichkeit ....