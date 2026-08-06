Das macht „Miss World 1987“ Ulla Weigerstorfer heute

Der 12. November 1987 war für die damals 20-jährige Steirerin Ulla Weigerstorfer ein ganz besonderer Tag. In der Royal Albert Hall in London wurde sie zur schönsten Frau der Welt, zur „Miss World“, gekürt. Nach Eva Rueber-Staier (1969) war Weigerstorfer die zweite und bisher letzte Österreicherin, die sich über diesen Titel freuen durfte. Nach ihrem Sieg gelangen nur noch zwei österreichischen Missen überhaupt Platzierungen bei der Miss-World-Wahl: Alexandra Werbanschitz erreichte 1988 Platz 15 und Christine Reiler 2007 den 16. Platz.

„Für mich war es natürlich ein Sprungbrett, aber du musst die Tür dennoch immer selbst eintreten und es ist schon auch oft ein bisschen schwieriger, weil du einfach mehr beobachtet wirst. Du hast weniger Zeit, in etwas hineinzuwachsen, aber es ist ok“, erzählte Weigerstorfer dem KURIER.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Philipp Hutter KURIER-Redakteurin Stefanie Weichselbaum im Gespräch mit Ulla Weigerstorfer

Erinnerungen Und wie sehr dieser Triumph den Menschen in Erinnerung geblieben ist, merkte man auch, als während des KURIER-Gesprächs ein Herr auf Ulla Weigerstorfer zukam und ausrief: „Oh, die Miss Universum“. Naja, fast. Noch immer auf den Titel angesprochen zu werden, stört sie übrigens nicht. „Es ist aber auch schon eine Zeit her und ich habe dazwischen viele andere Sachen gemacht.

Fernsehen, Radio, Politik Da wären etwa Fernsehauftritte in „Quintett komplett“, „Tohuwabohu“ oder im „Kaisermühlen Blues“ gewesen. Außerdem arbeitete sie als Radiomoderatorin und war Nationalratsabgeordnete für das Team Stronach. Jetzt betreibt sie eine Agentur mit dem Schwerpunkt Marketing und PR, hat aber die eine oder andere Idee für eine berufliche Weiterentwicklung, die sie aber noch nicht öffentlich kundtun möchte. Was hingegen schon hochoffiziell ist, ist, dass Ulla Weigerstorfer ehrenamtlich in das Direktorium des Badener Trabrennvereins eingestiegen ist. „Nachdem man ja weiß, dass ich eine große Affinität zu Pferden und Reitsport habe, habe ich natürlich schwer Nein sagen können.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER/Kluger Hubert Pferde haben es Ulla Weigerstorfer schon immer angetan