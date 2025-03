Das ist die Gastjurorin in der ersten Folge von "Dancing Stars"

Am Freitag geht's los auf dem ORF-Tanzparkett, denn "Dancing Stars" geht in eine neue Runde. Während die Promis und Profis fleißig am Trainieren sind, ist jetzt auch die Jury für die erste Folge bekannt.

Neben den fixen Jurymitgliedern Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker wird jede Woche auch ein Gastjuror die Tänze der Promis bewerten. In der ersten Show wird das Sängerin Missy May sein, die "Dancing Stars" 2023 gewonnen hat.