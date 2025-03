"Dancing Stars"-Einstimmung: Wie es den Promis geht und welche Juroren dabei sind

"Es ist, als würde man versuchen, eine komplizierte Sprache – Mandarin oder Japanisch – binnen vier Wochen zu lernen. Wie anstrengend muss es für den Profi sein, hundertmal dasselbe zu erklären!", so zum Beispiel Eva Glawischnig via Instagram.

Trainiert wird ja schon seit Wochen, schließlich wollen die zehn prominenten Kandidatinnen und Kandidaten bei der ersten Liveshow am 14. März eine möglichst gute Figur machen.

"Mach das, was dir Spaß macht! Dann kommt der Erfolg von alleine!", ist sich der ehemalige Tennisprofi Stefan Koubek sicher.

"Das Wort 'nochmal' kenne ich gut von meinen Kindern, als sie klein waren und auf dem Spielplatz immer wieder schaukeln oder rutschen wollten. Jetzt höre ich es von Mitko: 'Nochmal, nochmal, nochmal! Von vorne – und jetzt von vorne – und jetzt von vorne.' Eine große Challenge, und ich hoffe, dass aus Vorwärts auch Aufwärts wird. Jedenfalls wurde aus 'was Verrücktes tun' schon Joy und Happiness – danke, Mitko", streut sie ihrem Profi Dimitar Stefanin Rosen.

Besonders viel Freude am Tanzen hat Moderatorin und Stimmtrainerin Heilwig Pfanzelter : "Es ist einfach klasse, etwas völlig Neues zu lernen und sich dabei selbst zu entdecken."

"Simone und ich nehmen uns kein Blatt vor den Mund. Wir sind ehrlich zueinander – und genau diese Ehrlichkeit bringt uns weiter. Wachstum passiert nicht im Komfortbereich", so Profi Danilo Campisi über sein Training mit Simone Lugner .

"Ich spiele keine heile Welt vor: Manchmal ist es zach. Wir sind beide temperamentvoll, emotional – und ja, hin und wieder brauchten wir eine kurze Pause", so der Tänzer. Man würde sich aber immer mehr aufeinander einstellen.

Einen Vorgeschmack, wie es allen Paaren so geht, gibt's schon heute, Freitag, um 20:15 Uhr in ORF 1. Andi Knoll führt durch die Sendung "Dancing Stars – Die Promis sind startklar!". Da gibt's einen Rückblick auf die vergangene Staffel sowie einen Ausblick auf die neue – inklusive erster Einblicke in die laufenden Proben.