Dany Sigel: Ein berührendes Solo der „Uroma mit den schönsten Beinen“

Dass sie heute „nach gut 35 Jahren!“ immer noch von den Menschen auf der Straße auf ihre legendären Fernsehwerbespots für den Kaffee von Eduscho („Rrröstfrisch“) angesprochen wird, freut Sigl sogar: „Man erkennt meine Stimme – und ganz besonders schmeichelt es mir, wenn man auch mein Gesicht erkennt.“

Sie hat zwei Söhne, Michael (59) und Peter (55), ein Enkerl und drei Urenkerln.

Ihr einziger Ehemann, der Schauspielkollege C. W. Fernbach, starb 1967 knapp vier Jahre nach der Hochzeit – auf der Bühne der Josefstadt in der Beziehungskomödie „Nie wieder Mary“. Sigel: „Das hat er sich immer gewünscht. Er hat es mir oft und oft um drei Uhr früh mit einem Glas Whiskey in der Hand gesagt. Also ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen.“ Ist auch Dany Sigel davon beseelt? „Ich will einmal an einem Ort sterben, den ich liebe. Also auf der Bühne oder in meinem Garten. Dort will ich einfach ausatmen.“ Bei der Premiere gesichtet: Prinzipalin Michaela Ehrenstein, Werner & Martina Fasslabend und René Rumpold. dieter chmelar