Dancing Stars: Wer mit wem tanzen wird

Ab 15. März wirbeln neun Promis und neun Profitänzer wieder über das Parkett im ORF-Ballroom. Wer das sein wird, wurde ja schon bekanntgegegeben. Mit Spannung erwartet wurden nun aber die Paarungen, die Montagvormittag in einer Pressekonferenz im Ballsaal am Rochusmarkt enthüllt wurden.

Im Vorfeld wurde ja schon gerätselt, wer wohl mit Sängerin Virginia Ernst tanzen würde, weil diese eine Profitänzerin an ihrer Seite haben möchte."Da ich grundsätzlich im Anzug auftrete und das letzte Mal vor 20 Jahren in einem Kleid gesteckt bin, werde ich auch bei 'Dancing Stars' in den Outfits auftreten, die die Männer anziehen - und ich werde auch mit einer Frau tanzen", so die Songwriterin. Und da fiel oft der Name Alexandra Scheriau, was sich nun als richtig erwiesen hat.