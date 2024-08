Dancing-Stars-Traumpaar Corinna Kamper und Danilo Campisi holen sich Gold

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, hier in Amsterdam Gold zu gewinnen. Wir haben hart gearbeitet und alles gegeben", sagte Danilo Campisi nach dem Turnier.

"Wer hätte gedacht, dass ich nach meiner Rennkarriere noch einmal ganz oben am Podest stehen darf. Wir sind überglücklich und stolz, Österreich so erfolgreich vertreten zu dürfen", so Kamper, die auch noch bis 16. August, jeweils werktags um 9.10 Uhr in ORF2 und auf ORF on bei "Fit mit den Stars" zu sehen ist.