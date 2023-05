"Dancing Stars"-Siegerin Caroline Athanasiadis kehrt in den Ballroom zurück

Am Freitagabend ist es so weit. Da steigt das große Finale der ORF-Show "Dancing Stars". Missy May, Corinna Kamper und Alexander Pointner sind noch im Rennen um den Sieg.

Und auch für die Jury wurde eine besonders würdige Besetzung gefunden. Denn neben Balázs Ekker und Maria Angelini-Santner nimmt Vorjahres-Siegerin Caroline Athanasiadis Platz, die sich noch immer gerne an ihre Zeit bei "Dancing Stars" zurückerinnert.

"Ich hatte extrem viel Spaß, die verschiedenen Tanzstile zu erlernen und in andere Rollen und Kleider zu schlüpfen", so die Kabarettistin.