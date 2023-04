"Dancing Stars"-Profi Catharina Malek will ihre Haare spenden

Ihre lange Haarpracht hat die Tänzerin aber nicht ohne Grund, wie sie kürzlich in einer ihrer Instagram-Storys verriet.

"Ich persönlich mag so extrem lange Haare eigentlich gar nicht", schrieb sie da. "Die sind jetzt nur so lange, weil ich vorhabe, sie zu spenden - vor allem für Kinder, die aufgrund von Krankheiten keine Haare haben", so Malek.