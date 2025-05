Der gebürtige Ungar nahm sich bei seinen Beurteilungen nie ein Blatt vor den Mund. Man erinnere sich zum Beispiel an seinen Requisiten-Sager. "Es ist eine Tanzrequisite, eine lebende, schöne Tanzrequisite, gehört so wie ein Hut oder Stock einfach zum Tanzen dazu", so Ekker in der "Family & Friends"-Sendung über Stefan Koubeks Freundin Kinga. Der ehemalige Tennisspieler war daraufhin so richtig verärgert.