Was Papa Fritz Karl zum "Dancing Stars"-Sieg von Sohn Aaron sagt

"Ich freue mich, dass er so viel Spaß hatte. Er hat ja so viel trainiert dafür. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, von mir hat er das Tanzen nicht, es ist so toll, wie er tanzt. Ich war wirklich beeindruckt, unglaublich", so Fritz Karl dazu.

Kleines Detail am Rande: Für ein Filmprojekt hat Fritz Karl einst Tanzstunden bei "Dancing Stars"-Juror Balázs Ekker genommen.