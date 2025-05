Angelini-Santner hielt dagegen: "Ich weiß gar nicht, was hier zu smooth war, außer der Tanz, der American Smooth." Auch Bruce Darnell hätte sich etwas mehr gewünscht. Aufgrund der Jurybewertung war Aaron auch etwas geknickt, bis ihm offenbar eingefallen ist, dass er etwas versprochen hatte. Und so fing er an, Vereine, die Feuerwehr und Einzelpersonen via TV-Kamera zu grüßen.

Sie bekamen 24 Punkte.

Lob für ihre Entwicklung bekam Simone Lugner. "Du hattest eine starke Steigerung", so Maria Angelini-Santner. Dennoch hinke sie tänzerisch den anderen noch hinterher. "Simone, du musst dich einfach mal fallen lassen", riet Bruce Darnell.