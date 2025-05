ORF-Show "Dancing Stars" muss 2026 pausieren

Die ORF-"Dancing Stars", die am Freitagabend ins Finale gehen, werden in die Pause geschickt: 2026 wird es keine neue Staffel der Tanzshow geben, wie der ORF dem KURIER am Freitag bestätigt hat. Bereits in einem "ESC-Special" von "Frühstück bei mir" auf Ö3 hatte ORF-General Roland Weißmann zu dem Thema gesagt: "Jedes Jahr überlegen wir uns: Mit welchem Frühjahrsevent können wir das Publikum begeistern? Heuer ist es Dancing Stars." Diese Frage stelle sich im nächsten Jahr nicht mehr, "weil da ist dann Song Contest, Song Contest, Song Contest."

Im Jahr darauf soll "Dancing Stars" aber wieder wie gewohnt weitergehen. 2027 werde fix die nächste Staffel im Fernsehen zu sehen sein, bestätigt man am Küniglberg.

Am heutigen Freitag entscheidet sich, wer die aktuelle Staffel gewinnt. Noch im Rennen sind Simone Lugner und Danilo Campisi, Aaron Karl und Katya Mizera, sowie Paulus Bohl und Catharina Malek. Die Paare müssen gleich drei Tänze aufs Parkett zaubern.