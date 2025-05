Diese Überraschungen hält das "Dancing-Stars"-Finale bereit

In etwas mehr als 24 Stunden ist es soweit und das Siegerpaar der ORF-Show "Dancing Stars" steht fest. Einen Tag vor dem großen Finale wird also noch trainiert, was das Zeug hält - auch die große Generalprobe steht auf dem Programm. Im Rennen sind noch Simone Lugner und Danilo Campisi, Aaron Karl und Katya Mizera, sowie Paulus Bohl und Catharina Malek. Die Paare müssen morgen, Freitag, gleich drei Tänze aufs Parkett zaubern.

Der letzte und entscheidende Tanz wird dann ein Showtanz sein, wo den Paaren völlig freie Hand gelassen wurde. Simone Lugner hat sich da für etwas Zauberhaftes entschieden, wie sie dem KURIER verraten hat. "Es werden Musikstücke aus den Musicals oder eben aus dem Film genommen. 'Zauberer von Oz' und 'Wicked' passt auch ganz gut zu mir und zu meinem Weg hier. Und deshalb haben wir auch Lieder genommen, die meine Reise widerspiegeln - und auch ein bisschen die schöne Zauberwelt". Konkret ist das ein Medley aus "Over the Rainbow", "We’re Off to See the Wizard"und "Defying Gravity". Außerdem gibt's da noch eine besondere Überraschung, denn die ehemaligen "Dancing Stars"-Kandidatinnen Caroline Athanasiadis und Corinna Kamper werden auch mittanzen.

Auch Paulus Bohl und Catharina Malek haben einen altbekannten Special Guest für ihren Showtanz: Paulus' Bruder Benji, der schon in der "Family und Friends" Show mitgetanzt hat. Wir erinnern uns, der Tanz endete mit dem Tod von Bohl. "Vielleicht nicht ganz, vielleicht gibt es eine Wiederauferstehung oder ich liege einfach die ganze Zeit am Boden und hab nix zu tun, das wäre sehr praktisch", scherzte er. Musikalisch wird's jedenfalls ein Medley aus "Oblivion", "Propuesta Indecente" und "Gangsta’s Paradise".

Auch Aaron Karl hat sich beim Showtanz, der unter dem Motto "Das Licht und der Schatten in uns" steht, richtig engagiert gezeigt und sogar die Musik selbst geschnitten. "Der Finaltanz ist ein bisschen ein Best of, was man am besten gemacht hat und ich tanze sehr gerne Standard, also gibt es viel Standard", hat er schon verraten. Und das tut er zu einem Medley aus Lacrimosa KV 626 (Wolfgang Amadeus Mozart) "BFG Division" und "Beautiful Things".

Die Tänze der Paare: Paar 05: Aaron Karl & Katya Mizera tanzen zu "Kiss from a Rose" von Seal (Wiener Walzer; American Smooth) und "All the Things She Said" in der Instrumentalversion (Paso Doble; Favorite Dance aus Sendung 8)

tanzen zu "Kiss from a Rose" von Seal (Wiener Walzer; American Smooth) und "All the Things She Said" in der Instrumentalversion (Paso Doble; Favorite Dance aus Sendung 8) Paar 09: Paulus Bohl & Catharina Malek tanzen zu "Beyond the Sea" von Bobby Darin (Slowfox; American Smooth) und "Hip Teens Don't Wear Blue Jeans" von Frank Popp Ensemble (Jive; Favorite Dance aus Sendung 7)

tanzen zu "Beyond the Sea" von Bobby Darin (Slowfox; American Smooth) und "Hip Teens Don't Wear Blue Jeans" von Frank Popp Ensemble (Jive; Favorite Dance aus Sendung 7) Paar 10: Simone Lugner & Danilo Campisi tanzen zu "You Light Up My Life" von Debby Boone (Wiener Walzer; American Smooth) und "Mission Impossible" von Lalo Schifrin (Paso Doble; Favorite Dance aus Sendung 6)