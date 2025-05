"Dancing Stars": Was Aaron Karl zum speziellen Votingaufruf seines Papas Fritz Karl sagt

Und damit das auch passiert, haben sich Aaron Karls Papa Fritz Karl und seine Frau Elena Uhlig so richtig ins Zeug gelegt. Via Instagram posteten sie einen skurrilen Votingaufruf - oberkörperfrei und in roter Unterwäsche.

Und das hat sich wohl ausgezahlt, denn Aaron Karl ist im Finale und fand das Video auch ganz schön witzig, wie er dem KURIER erzählte.