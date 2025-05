"Dancing Stars": Welches Paar eine Woche vorm Finale gehen musste

Die Spannung steigt, denn für die "Dancing Stars" ging es am Freitag um den Einzug ins Finale. Auch diesmal mussten die verbleibenden Paare zwei Tänze präsentieren - erstmals auch einen "Contemporary".

Wer schafft es unter die Top 3?

Das Erfolgsrezept für den Finaleinzug? Möglichst viele Punkte von der Jury und Stimmen von den Zuschauerinnen und Zuschauern sammeln. Auf die hofften auch Schauspieler Aaron Karl und Katya Mizera - Paar 05. Sie eröffneten die Show mit einem Quickstep zu "Nah Neh Nah" von Vaya Con Dios.

Halbfinale mit Gastjurorin Barbara Meier

Das Jury-Duo Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker verstärkte zum zweiten Mal Model, Schauspielerin und Autorin Barbara Meier. Die Gastjurorin brachte Erfahrung mit: "Das Tanzen begleitet mich schon mein Leben lang. Bereits in meiner Jugend habe ich als Rock-'n'-Roll-Trainerin mit Begeisterung unterrichtet. Später durfte ich beim deutschen Äquivalent 'Let's Dance' bis ins Finale tanzen, und nun darf ich zum zweiten Mal als Gastjurorin in meiner Wahlheimat das Tanzparkett aus der anderen Perspektive erleben. Tanz ist für mich nicht nur Bewegung, sondern auch ein Ausdruck von Emotionen, und ich freue mich sehr, mich nun erneut von vielen mitreißenden Tänzen in den Bann ziehen zu lassen", sagte Meier dem ORF vorab.

Meier lobte Karl nach seinem ersten Auftritt - doch er war ihr auch "ein bisschen zu konzentriert". "Wenn dus genießen kannst, wäre es perfekt", so die Gastjurorin. Auch Ekker fehlte die "Gelassenheit". "Es war durchgehen ein bissl gestresst", meinte er. Angelini-Santner widersprach: Für sie war der Tanz auf "einem grandiosen Level". Das Paar durfte sich schließlich über 27 Punkte freuen - das Publikum über eine Ankündigung von Moderator Andi Knoll: Es wird eine nächste "Dancing Stars"-Staffel geben.

In Runde 2 präsentierten Karl und Mizera einen Contemporary zu "In My Blood" von Shawn Mendes. Die Besonderheit bei dieser Form des Ausdruckstanzes: Es sind keine Schritte vorgegeben. "Erlaubt ist, was berührt", erklärte Moderatorin Mirjam Weichselbraun.