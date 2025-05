"Dancing Stars": Warum Lugner trotz verpassten Sieges viel gewonnen hat

Diesmal mussten die verbliebenen drei Paare gleich drei Tänze aufs ORF-Parkett legen. Erstmals einen "American Smooth", dann ihren jeweiligen Lieblingstanz und danach noch den Showtanz. Simone Lugners großes Ziel war der "Dancing Stars"-Sieg, den sie aber leider verpasste. Gemeinsam mit ihrem Partner Danilo Campisi schaffte sie es auf den dritten Platz.

"Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Aber, es macht keinen Unterschied, wir haben es bis ins Finale geschafft und Simone nimmt sich viel mehr mit nach Hause als einen Plastikstern", so Campisi nach der Show zum KURIER. "Ich hab sehr viel über mich selbst gelernt und hab mich weiterentwickelt, neu erschaffen. Ob ich jetzt Dritte, Zweite oder Erste geworden wäre, hätte an mir selbst jetzt auch nichts geändert. Es ist cool, so wie es ist", sagt Lugner.

© ORF/Thomas Ramstorfer Simone Lugner und Danilo Campisi

Die beiden seien extrem an dieser Staffel gewachsen, wie sie dem KURIER erzählten. "Ich bin als Mensch und als Lehrer sehr gewachsen. Für mich war es eine neue Herausforderung, einen Promi bis ins Finale zu bringen. Ich hab Simones Licht am Anfang gesehen, hinter der Mauer und deswegen bin ich stur wie ein Esel geblieben. Ich wollte mit dem Kopf durch diese Wand und diese Wand durchbrechen und das Licht endlich präsentieren", so Campisi, der extrem stolz auf seine Tanzpartnerin ist. "Ich bin sehr dankbar, dass ich heute da stehe - als erfahrenerer Mensch und auch als erfahrenerer Trainer für meine zukünftigen Schülerinnen."

Lugner macht sich ein bisschen Sorgen, dass sie in ein After-Dancing-Stars-Loch fallen könnte, schließlich war ihr Leben in den letzten Wochen fast ausnahmslos von der Tanzshow bestimmt. "Aber es ist auch okay, weil 'Dancing Stars' ist wirklich etwas Großes, sehr Emotionales und man ist jeden Tag mehrere Stunden beschäftigt und es werden gegen Ende immer mehr und mehr Stunden. Und dass das nachher ein Loch reißt, ist ganz normal. Und es ist ok", so Lugner. "Ich hab Freunde und Familie, mit denen ich mich jetzt treffen kann, ich hab einen Garten, in dem ich arbeiten kann, ich werde auch irgendeinen Job finden. Es wird schon alles gut werden", ist sie sich sicher. Natürlich hat auch Campisis Verlobte Corinna Kamper für die beiden vor Ort die Daumen gedrückt - sie war sogar Teil des Showtanzes. Kamper hat 2023 selbst bei der Show mitgemacht, damals ebenfalls mit Danilo Campisi als Partner.

© kurier/Philipp Hutter Danilo Campisi mit seiner Verlobten Corinna Kamper bei der After-Show-Party

"Es ist einfach eine wundervolle Zeit. Was ich auch zu Simone gesagt habe: Du hast nie wieder die Chance, es zu machen. Das ist ein 'once in a lifetime thing'. Deshalb ist es etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass sie nicht nur den letzten Moment und was jetzt kommt, sondern die dreieinhalb Monate, was sie lernen konnte, mitnimmt. Wir haben eine ganz andere Simone gesehen und ich glaube, sie hat auch selbst eine ganz andere Simone gesehen", so Kamper.