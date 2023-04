Dancing Stars: Warum Campisi eine ganze Trainingswoche "deppert" zu Kamper war

Superstolz ist Campisi trotzdem auf sie, wie er dem KURIER erzĂ€hlte. "Das war fĂŒr die Corinna, abgesehen vom Tanzen, wirklich extrem aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Es war nĂ€mlich tatsĂ€chlich nicht leicht fĂŒr sie. Und ich bin stolz auf sie", so der TĂ€nzer.

"Ich bin erleichtert! Nach letzter Woche habe ich mir kurz gedacht, vielleicht sind wir gar nicht so gut, wie wir gestartet sind. Vielleicht war das wirklich das Maximum. Aber dann haben wir wieder eine tolle Perfomance hingelegt, wir haben wieder mehr Glauben und mehr Energie fĂŒr die kommenden TĂ€nze."

Am kommenden Freitag stehen dann auch die "Magic Moments" an, die Choreo dazu ist kein klassischer Gesellschaftstanz, sondern wird improvisiert. Man darf also gespannt sein, was die beiden da so aufs Parkett legen werden.

ZusĂ€tzlich mĂŒssen jeweils drei Paare je einen Staffeltanz zum Charleston und zum Argentinischen Tango absolvieren.