"Dancing Stars"-Chefchoreografin Conny Kreuter: "Alex Pointner ist ein Showstar geworden"

Sie meinte sogar, dass sie darauf gewettet habe, dass er ins Finale kommen würde. "Die Leute, die wirklich sympathisch sind und eine gute Entwicklung hinlegen, sind vielleicht nicht die besten Tänzer, aber sie haben über die gesamten zehn Wochen so geleistet und die Herzen der Leute erobert, die darf man nicht unterschätzen. Und der Alexander Pointner beschert uns ja jede Woche so einen Lachmuskelkater."

Egal, wie es ausgeht, Corinna Kamper will jedenfalls weiter mit Danilo Campisi tanzen und Zeit verbringen. "Er wird mich tänzerisch weiter an der Backe haben und mit dem Danilo hab ich einen wundervollen Menschen in meinem Leben gefunden", sagte sie im ORF-Interview.