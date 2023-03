"Dancing Stars"-Ausscheider Buchinger und Stanonik über Kritik und Favoriten

„Ich kannte ihn aus dem Fernsehen und dachte mir: Das ist ein Lieber. Um den muss ich mir keine Sorgen machen. Der achtet wahrscheinlich darauf, ob du lächelst, oder nicht und darauf basierend gibt er wahrscheinlich 10 Punkte oder 9. Die Worte, die er dann gewählt hat, waren schon überraschend. Gleichzeitig denke ich mir, ich nehme die Kommentare der Jury nicht persönlich. Die machen auch ihren Job, die freuen sich wenn sie am nächsten Tag in der Zeitung stehen“, so Buchinger dazu.

Und natürlich haben die beiden auch so ihre Favoriten. „Ich muss die Eveline Eselböck als meine Burgenland-Kollegin einfach supporten und ich werde für sie anrufen“, meint Buchinger. Aber er glaubt auch, dass Lilian Klebow und Missy May sehr weit kommen werden. „Ich mag alle so gern, es ist so eine nette Familie. Ich finde auch den Lucas Fendrich super“, so Stanonik.

