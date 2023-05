"Dancing Stars"-Aus: Was Lilian Klebow und Florian Gschaider jetzt gemeinsam planen

FĂŒr Florian Gschaider steht jetzt noch eine MuskelfunktionsĂŒberprĂŒfung an. "Dann weiß man, wie man mit der Therapie fortfĂ€hrt und wie lange es im Grunde genommen dauern wird."

Den Grund fĂŒr die hohe Verletzungsgefahr sehen die beiden darin, dass der Körper sehr schnell von null auf hundert kommen muss. "Und wenn dann einmal eine Unachtsamkeit durch ErmĂŒdung oder zu wenig Energie dabei ist, dann passieren solche Sachen. Das geht schnell", so Gschaider.

Trotz des vorzeitigen Aus bei der Show ist Lilian dem Tanzen ganz und gar verfallen. "Ich möchte aus diesem Universum gar nicht mehr raus, weil ich es großartig finde. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten zu tanzen. Vielleicht geht auch mein Mann (Anm.: Schauspieler Erich Altenkopf) mit mir in die Tanzschule, wenn er Zeit findet. Ansonsten wĂŒrde ich mich freuen, einfach so weiter trainieren zu dĂŒrfen", grinste sie mit einem Blick zu Florian Gschaider. "Das werden wir schon hinbekommen", versprach er.