Dagmar Koller: Karriere-Aus und warum Männer über 60 für sie nicht in Frage kommen

Ihr Herzensfreund ist der 39 Jahre jüngere Michael Balgavy (43), eine "eher" platonische Beziehung. "Ich glaube, dass es sehr viel ausmacht, wenn man – auch in meinem Alter – noch dieses Flattern im Bauch hat, weil man weiß, dass am Nachmittag ein Mann zu Besuch kommt, den man sehr gern hat. Ich gehe dann vorher schnell vor den Spiegel, mache mich zurecht, damit ich gut für ihn aussehe, mache mir die Nägel. Das gehört dazu, dafür lebe ich. Eine Partnerschaft ist sehr, sehr wichtig. In meinem Alter einen Partner zu finden, ist allerdings fast unmöglich."

Mit 82 hat sie auch mit der Bühne abgeschlossen, sie können auch sehr gut ohne Applaus leben.

"(...) Aber ich muss auch zugeben: Meine Stimme hat stark eingebüßt. Also hatte ich auf einmal Angst, dass meine ganze Karriere, dass alles auf einmal vorbei ist. Und das ist es jetzt auch. Es ist ein Abschluss für mich. Die Sache hat aber auch eine gute Seite. Durch die Pandemie musste ich nicht die Enttäuschung miterleben, dass ich plötzlich alt oder out oder beides bin. Deshalb habe ich meinen Frieden damit gemacht."