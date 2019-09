Corinna Milborn neu gestylt: kurz und knackig

Ist es nicht beschämend – so erlaubt sich der KURIER zu fragen –, dass Kaliber wie sie an der Länge ihrer Haare gemessen werden?

Milborn: „Nein, ich arbeite eben in einem optischem Medium. Da gilt die Aufmerksamkeit des Publikums nicht nur dem Gesagten, sondern auch dem Gezeigten. Ob Armin Wolf Brille trägt oder Josef Broukal einen Bart hat, war genauso ein Thema. Das ist nicht nur auf Frauen auf dem Schirm beschränkt.“

Stichwort Mode: „Ich trage immer dieselben dunklen Hosenanzüge. Das mache ich sehr bewusst. Im Fernsehen ist es als Frau schwierig, Inhalte rüberzubringen, weil so viel übers Aussehen geredet wird. Immer dieselbe Arbeitskleidung zu tragen wie eine Uniform, ist daher Strategie.“ Redet sich’s mit Frauen im TV leichter als mir Männern? „Weiß ich nicht. Ich weiß nur eines: Es geht nicht um ich. Es geht immer um das Duell. Ich muss meine Bemerkungen in beide Richtungen gleichmäßig abschießen.“ Hat ein Politiker schon geflirtet mit ihr? Milborn: „Im Lauf der Jahre lernt man so etwas zu ignorieren.“