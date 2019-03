Conchita: Das Rätsel ist gelöst - neuer Name, neuer Song

Auch das Instagram-Profilbild wurde kurz vor Mitternacht mit dem roten Schriftzug "Wurst" versehen. Die Verwandlung hat begonnen.

Und dann, kurz nach Mitternacht, wurde der erste Teaser auf den neuen Song "Trash All The Glam" in die Instagram-Storys geladen - mit einem Spotify-Link zum Lied. Ein paar kritische Stimmen, aber der Großteil der Fans ist begeistert, wie den Kommentaren auf der Instagram-Seite zu entnehmen ist. Sehr elektronisch das Ganze.

Und welch Überraschung, das alles unter dem Namen Wurst - heißt, der mit der Zeit verloren gegangene Nachname scheint jetzt wieder en vouge.