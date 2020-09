Comedian Walid Azak: "Wien ist in Sachen Liebe ein Entwicklungsland"

Die Corona-Krise hat auch vor ihm nicht halt gemacht, alle Auftritte wurden gecancelt. Azak hat aber die Zeit genützt und sein musikalisches Talent eingesetzt. Schließlich hat er schon 2015 mit seiner Band „Mizgebonez“ beim ESC-Vorentscheid mitgemacht.

Mit lustigen Coversongs sorgt der Comedian jetzt in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Co. für Furore. Sein Video zum Cover von „Aicha“ hat via Youtube über 97.000 Aufrufe.