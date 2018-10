Christian Spatzek wird neuer Intendant in Stockerau

„Mein Ziel ist es, dort gutes Sprechtheater anzubieten, gute Leute zu engagieren und den Kirchenplatz zu verzaubern“, so Spatzek zum KURIER. Damit sind Musicals, wie einst unter der Intendanz von Alfons Haider (er gab sie Ende der Saison 2012 ab), auch in der Ära Spatzek nicht vorgesehen. Sein erstes Stück, ein absoluter Klassiker, steht auch schon fest – „Einen Jux will er sich machen“ von Johann Nestroy. Premiere wird am 1. August gefeiert.