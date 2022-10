Chris Lohner wirbt jetzt fürs "letzte spannende Abenteuer – den Tod"

Quasi am „Vorabend“ ihres 80ers (10. Juli 2023) präsentiert die Autorin, ORF-Legende & ÖBB-Stimme auf Lebenszeit, Österreichs berühmtester „Rotschopf“, Chris Lohner, zweierlei: Ein neues, stark autobiografisches Buch („Zeitgeschichte in Bildern und Anekdoten“, Verlag edition a) und sich selbst als quicklebendiges Testimonial für das Bestattungsunternehmen „Himmelblau“, dem größten privaten Anbieter des Landes in dieser Branche.

„Der Tod“, sagt Lohner, „hat für mich keinen Schrecken. Er ist unausweichlich – und deshalb schleichen wir um das Thema herum, bis es zu spät ist. Und er ist das letzte spannende Abenteuer.“ Ihre eigene Lebensfreude besteht darin, „jeden Tag in den Garten Richtung Sonne zu gehen – und dem Universum zu sagen: ,Danke, I like it!‘“